Comerciante é preso após expor pênis para cliente Pixabay

Publicado 05/04/2022 14:23

Cuiabá - O proprietário de um comércio de peças de aparelhos celulares suspeito de importunação sexual contra uma cliente foi preso pela Polícia Civil, na sexta-feira (4). O caso aconteceu em Alto Taquari, 479 km ao sul de Cuiabá. Segundo a corporação, o homem, de 27 anos, foi detido quando fechava o estabelecimento.

Os policiais foram até a loja após a vítima procurar a delegacia e comunicar o crime, ainda em estado de choque com a situação. Segundo as informações, a mulher foi até a loja em busca de uma peça para o seu celular, ocasião em que havia outro cliente sendo atendido.

Quando outro cliente foi embora, o dono do estabelecimento foi para uma sala no interior da loja e ao retornar estava com o órgão genital exposto, conversando com a vítima como se nada estivesse acontecendo.

Durante a situação, outro cliente retornou à loja, ocasião em que o suspeito entrou para os fundos da loja e voltou para a frente com o órgão genital recolhido, continuando o atendimento da vítima e da outra pessoa que estava no local.

O comerciante foi levado para a Delegacia de Alto Taquari, onde foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual, podendo pegar pena de um a cinco anos de prisão. Após os fatos, o suspeito foi encaminhado para audiência de custódia na sexta-feira (1º), sendo liberado mediante fiança no valor de R$ 8 mil e responderá pelo crime em liberdade.

A Polícia Civil continua as investigações, uma vez que há informações sobre outros dois casos de importunação sexual praticadas pelo suspeito, em que ele teria agido da mesma forma.