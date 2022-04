Mãe solo é impedida de entrar com criança em bar e lamenta: 'excluída'

Bar alega que não permite a entrada de menores no local - Reprodução Instagram

São Paulo - Uma mulher e mãe solo foi impedida de entrar em um bar localizado no Centro de São Paulo por estar acompanhada do filho de cinco anos. O caso aconteceu no último domingo (3). Através de uma publicação nas redes sociais, a fotógrafa Marcelle Cerutti relatou que foi até o Miúda Bar para comemorar o aniversário de uma amiga, mas foi barrada na entrada por conta da criança.

"Cheguei no bar mais descolado da Santa Cecília para comemorar o aniversário de uma amiga e não pude entrar porque estava com o meu filho. Aparentemente, o bar que aceita todo mundo, não aceita mães solas com seus filhos (sic). Não era balada, não era noite, era um espaço aberto e eu só iria ficar um pouco", disse.

“A questão não é o que aconteceu comigo, isso dói em tanta gente para ter chegado onde chegou, isso é uma questão política, pública de todas nós mulheres que somos mães. Quantas vezes já fui excluída de lugares por estar com meu filho. Eu provavelmente teria ficado quieta mais essa vez se não fosse um grupo de amigas agitando, compartilhando. A questão é essa, precisamos falar sobre o acolhimento dos espaços das mães com crianças, famílias com crianças", continuou Marcella.

Em nota, o Miúda Bar alegou que em dezembro do ano passado buscou uma assessoria jurídica "para dar base para algumas questões". "Entre elas a entrada de menores de idade. Mostramos a ela todo o nosso espaço e funcionamento e concluímos juntos que nosso bar não é um lugar propício para crianças", diz um trecho da nota.

"O lazer que oferecemos não é pensado para crianças, suas liberdades e necessidades - e são elas quem consideramos nessa decisão. Nosso ambiente é feito para adultos, com programação cultural de cunho adulto e consequentemente para maiores de 18 anos. Este posicionamento não exclui o fato de que estamos sempre pensando em melhorias no espaço e funcionamento", diz outro trecho do comunicado.

Por lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) não proíbe que menores frequentem bares. Entretanto, é expressamente proibido a venda de bebidas alcóolicas para quem tem menos de 18 anos. Entretanto, há um projeto de lei que tramita no Senado que visa proibir a admissão e a permanência de criança ou de adolescente em eventos com livre fornecimento de bebidas alcoólicas ou semelhantes.