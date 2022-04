Escola demite professor após falas racistas em sala de aula - Reprodução Google Maps

Publicado 07/04/2022 20:19

São Paulo - A direção da escola estadual ministro Alcindo Bueno de Assis, em Bragança Paulista (SP), demitiu um professor que verbalizou falas racistas em sala de aula. Na ocasião, o docente afirmou que "os brancos estão acabando" e que aconselha sua filha a "se casar com um homem branco para não ter filhos morenos". As informações foram reveladas pelo G1.

"Eu já falei para ela [filha dele]. Quando você for casar, por favor, case com um cara branco, porque senão vai nascer moreno e o branco hoje está acabando", disse o professor. De acordo com os alunos, a frase foi dita no início desta semana e o registro de áudio faz parte de um vídeo que mostrava apenas a carteira durante a aula.

Em outro momento, o professor apresentou aos alunos a suposta teoria, sem apresentar base, de que os brancos estariam acabando. "Eu falo pra vocês, não sei se vocês vão acreditar no professor de biologia. Pessoas com pele branca 'está' (sic) acabando", disse.

O teor das falas revoltou os pais e os alunos.