Comprova classifica como enganoso vídeo sobre protesto contra Lula Arte/Comprova

Publicado 08/04/2022 21:35

Brasil - É enganoso o vídeo em que um homem afirma que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi alvo de manifestação ocorrida na Câmara de Vereadores de Guarapuava (PR). O autor cita o protesto, mas omite que o fato ocorreu em 2018 e mente ao dizer que Lula foi recebido no local. Segundo a assessoria de Lula, ele não visita a cidade paranaense há pelo menos 10 anos.*

Conteúdo investigado:



Onde foi publicado: YouTube e WhatsApp.



Conclusão do Comprova: É enganoso o vídeo que cita uma manifestação contra o ex-presidente Lula na Câmara de Vereadores de Guarapuava, no Paraná, como se o episódio tivesse ocorrido recentemente. Na publicação, o autor afirma que o grupo recebeu o ex-presidente aos gritos de “Lula ladrão, teu lugar é na prisão”, mas o protesto aconteceu em 2018 e o político não estava presente.



Além da falta de contextualização das informações sobre o protesto, o fato do conteúdo ter sido publicado em 3 de abril deste ano também corrobora a ideia enganosa de que se trata de um acontecimento atual.



O vídeo tem cerca de 2 minutos e mostra um homem dando informações sobre o protesto contra Lula em Guarapuava, com base em um vídeo publicado anteriormente no canal Brasil Simples, também no YouTube.



O autor do vídeo mistura informações recentes com situações antigas. Ele também diz que um ataque a uma caravana de Lula foi simulado e usa este tema para afirmar que o ex-presidente se sente ameaçado e evita participar de eventos abertos. No entanto, o autor omite que o ataque aconteceu



A investigação sobre o ataque foi feita pelo



A manifestação citada ocorreu em março de 2018 na Câmara de Vereadores de Guarapuava, cidade paranaense distante 270 quilômetros de Curitiba. Em vídeo publicado no canal do YouTube do próprio Legislativo é possível ver um grupo reunido no local gritando frases como “Lula ladrão”. Ao Comprova, a assessoria da Câmara também confirmou que o protesto ocorreu em 2018.



Lula não aparece no vídeo da Câmara e a assessoria do ex-presidente informou ao Comprova que o político não esteve no local. O PT também negou que a campanha do pré-candidato à presidência esteja limitada a eventos fechados.



Para o Comprova,



O que diz o autor da publicação: Questionado se sabia que o protesto é antigo, o jornalista e youtuber Toni Rodrigues se limitou a dizer que fala no vídeo que, em 2018, Lula foi mal recebido em todo o Sudeste do país. No entanto, no conteúdo aqui verificado, o autor afirma que “’Lula ladrão, teu lugar é na prisão’ são palavras de ordem que vêm sendo empregadas pelos críticos do ex-presidente desde 2018, antes da campanha eleitoral”, ou seja, Toni não deixa claro que o protesto aconteceu há 4 anos.



Como verificamos: Primeiro a equipe tentou confirmar a veracidade do protesto citado no vídeo. A partir da busca reversa das imagens feita pela plataforma



Em um segundo momento, a reportagem encontrou, por meio de busca no YouTube, um



Também entramos em contato com a Câmara de Vereadores de Guarapuava, com a assessoria de Lula e com Toni Rodrigues, autor do vídeo verificado.



Manifestação citada no vídeo ocorreu em 2018

Em vídeos anteriores, que no geral utilizam títulos sensacionalistas, o youtuber afirmou que as cantoras Pabllo Vittar e Marina Sena fizeram campanha política antecipada e cometeram um crime ao se manifestarem a favor de Lula no festival Lollapalooza e que o ex-presidente deveria passar por um exame mental por conta de uma fala sobre a guerra na Ucrânia.



No dia 28 de março, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Raul Araújo, que censurou o Lollapalooza a pedido do partido de Bolsonaro, derrubou a própria liminar que proibia manifestações políticas e previa uma multa de R$ 50 mil caso os artistas se posicionassem contra ou a favor de qualquer candidato.



Toni Rodrigues também compartilha os materiais em um site e em suas redes sociais. No Facebook, sua página conta com 1,3 mil seguidores, enquanto no Instagram e no Twitter ele possui 3 mil e 4 mil seguidores, respectivamente.



Por que investigamos: O Comprova verifica conteúdos sobre a pandemia, políticas públicas e eleições que viralizaram nas redes sociais. Neste caso, o vídeo tira de contexto uma informação antiga para embasar a sua percepção sobre um pré-candidato à Presidência. Ele também traz informações falsas.



No contexto atual de polarização política e com o crescente número de fake news, é importante investigar esse tipo de conteúdo viral, que pode contribuir tanto para difamar determinado candidato quanto favorecer seu oponente.



Alcance da publicação: Até o dia 7 de abril de 2022, o vídeo publicado por Toni Rodrigues teve mais de 100 mil visualizações, 11 mil curtidas e 860 comentários. No dia 8 de abril, a equipe constatou que o vídeo foi tirado do ar pelo YouTube por violar regras do site. Já o conteúdo do canal Brasil Simples alcançou 19 mil visualizações, 2 mil curtidas e 162 comentários. O vídeo continua publicado.



*Conteúdo investigado por O Popular, Plural Curitiba e NSC Comunicação. E verificado por O DIA, Estadão, Nexo, A Gazeta, Metrópoles, Revista Pauí, SBT e SBT News.