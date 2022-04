Policial com roupa de proteção contra covid patrulha rua durante surto da doença na cidade de Xangai - Hector RETAMAL / AFP

Policial com roupa de proteção contra covid patrulha rua durante surto da doença na cidade de XangaiHector RETAMAL / AFP

Publicado 09/04/2022 10:31 | Atualizado 09/04/2022 15:08

Xangai - Quatro brasileiros residentes da cidade chinesa de Xangai testaram positivo para covid-19 em meio ao maior surto local desde 2019. Para enfrentar a pior onda da doença na China desde o início da pandemia, o governo do país impôs um confinamento total ou parcial há duas semanas, além de realizar testes em massa na população.

Segundo o Itamaraty, os brasileiros testaram positivo durante o lockdown. Três foram enviados à unidades de isolamento e um segue em casa aguardando orientações médicas. Apenas um apresenta sintomas leves enquanto os outros estão assintomáticos.



Apesar de Xangai não ter registrado nenhuma morte e a grande maioria dos casos ser assintomática, as autoridades decidiram confinar os cerca de 25 milhões de habitantes, mesmo com reflexos na economia.



Milhares de caminhões estão retidos, pois os motoristas que entram na cidade devem ficar em quarentena por duas semanas para sair. A falta de caminhoneiros afeta a atividade do porto, embora as autoridades afirmem que por enquanto há menos de uma dúzia de navios por dia à espera de atracar.



"Mas o problema é que, devido às restrições impostas aos caminhoneiros, o porto não funciona realmente", disse à AFP Bettina Schön-Behanzin, vice-presidente da Câmara de Comércio da União Europeia em Xangai.



A representante comercial informou que ouviu dizer que os volumes caíram 40% em uma semana no porto. "Isso é muita coisa", afirmou.

A cidade registra 21 mil novos casos positivos nesta sexta-feira. Cerca de 38.000 profissionais de saúde e cerca de 2.000 soldados foram enviados para apoiar e distribuir alimentos.



As autoridades disseram nesta sexta que instalaram 60.000 leitos extras (principalmente em centros de exposições) para isolar casos positivos. E haverá mais 70.000 em breve, indicaram, elevando o total disponível para 130.000 leitos.



Pressionadas, as governantes locais tiveram que flexibilizar algumas medidas controversas, como separar os menores que testaram positivo dos pais que testaram negativo.

