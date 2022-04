Governo federal faz levantamento de oferta de vagas na educação infantil - Divulgação/ Prefeitura Rio

Publicado 09/04/2022 17:07

Brasília - O governo federal disponibilizou um questionário sobre o levantamento da organização da demanda e da oferta de vagas na educação infantil para os municípios. A pesquisa, que visa ajudar no planejamento de ofertas, deve ser respondida pelos prefeitos até o dia 30.

O questionário também visa compreender o processo de organização da demanda por educação infantil, o planejamento do município com relação à oferta de vagas (etapas, jornada parcial ou integral e plano de oferta, por exemplo) e compreender como estão estruturadas as etapas do processo de organização da demanda da educação infantil.

Além de identificar a demanda total por educação infantil no município, o gestor municipal precisa conhecer detalhadamente sua capacidade de atendimento. Dessa forma, poderá planejar a oferta da rede e buscar atingir a meta de atendimento.

Um dos primeiros passos é realizar um levantamento da oferta de vagas já existente nas unidades, ou seja, conhecê-la de forma regionalizada e detalhada. Com o número de vagas disponíveis em mãos e a demanda estimada, a secretaria terá os principais insumos para planejar e organizar o atendimento.

O questionário está disponível no PAR4, na página do município, até o dia 30.