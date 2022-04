Eduardo Bolsonaro - Reprodução/Internet

Eduardo Bolsonaro Reprodução/Internet

Publicado 09/04/2022 13:29

O deputado estadual Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do presidente da República, fez uma publicação no Twitter onde compara a chapa formada pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice Geraldo Alckmin com a de seu pai, em uma foto com o general Braga Netto. "Nunca foi tão fácil escolher", postou o deputado.

Nunca foi tão fácil… pic.twitter.com/94duwcc77A — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) April 9, 2022 O post é mais uma sinalização de que Jair Bolsonaro irá concorrer às eleições de 2022 com Braga Netto como vice. O nome do militar ainda não foi formalmente apresentado, mas o general já deixou o cargo de ministro da Defesa para ser assessor especial do gabinete pessoal do presidente. O post é mais uma sinalização de que Jair Bolsonaro irá concorrer às eleições de 2022 com Braga Netto como vice. O nome do militar ainda não foi formalmente apresentado, mas o general já deixou o cargo de ministro da Defesa para ser assessor especial do gabinete pessoal do presidente.

Nesta sexta, Lula anunciou o ex-governador de São Paulo como indicação para ocupar o cargo de vice-presidente em seu governo, se ganhar as eleições. No discurso, o petista disse que Alckmin tem capacidade em serviço de excelência e lembrou os anos em que foi adversário de políticos do PSDB, partido que o ex-tucano fez parte durante 33 anos.