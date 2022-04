Brasil Bolsonaro rebate fala de Lula e diz ser contra o aborto no Brasil Presidente disse ainda que não acredita nas pesquisas que o apontam em segundo lugar











Jair Bolsonaro fala que mulheres estão 'praticamente integradas à sociedade' - SERGIO LIMA / AFP Jair Bolsonaro fala que mulheres estão 'praticamente integradas à sociedade'SERGIO LIMA / AFP E Estadão Conteúdo [email protected] Publicado 09/04/2022 10:56 Três dias após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dizer que o aborto é questão de saúde pública, o presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu se contrapor ao seu principal adversário na corrida eleitoral e enfatizou, ontem, que é contrário ao procedimento. "Nós somos contra o aborto no Brasil", disse ele durante entrega das obras de ampliação do Aeroporto de Passo Fundo (RS). A declaração de Lula sobre o aborto repercutiu mal entre evangélicos e até mesmo dentro do PT, que tem setores ligados à Igreja Católica. Além disso, integrantes da legenda viram uma "bola levantada" para Bolsonaro se posicionar e conseguir apoio entre o eleitorado mais conservador. Bolsonaro ainda disse que não acredita em pesquisas de intenção de voto - que o colocam em segundo lugar, atrás de Lula - e intensificou a defesa pelo armamento da população. "Quem acredita em pesquisa acredita em Papai Noel. Nenhuma pesquisa acertou em 2018 e não é agora que vai aceitar", afirmou. "Povo armado jamais será escravizado, reagirá a qualquer ditador de plantão que queira roubar a liberdade", acrescentou. Relatar erro Você pode gostar

