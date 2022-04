Mãe é presa após deixar bebês e criança trancados dentro de carro - Divulgação

Publicado 11/04/2022 18:11 | Atualizado 11/04/2022 18:13

Curitiba - A polícia Paraná prendeu uma mulher que deixou os filhos trancados dentro de um carro. O caso aocnteceu no último sábado (9) em Campo Mourão, no norte do estado.

De acorco com o Conselho Tutelar, um casal de gêmeos, de oito meses, e uma menina, de cinco anos, foram encontrados sozinhos dentro do carro, no Centro da cidade. Ainda segundo o órgão, não é possível dizer quanto tempo os três irmãos ficaram no veículo. Entretato, as crianças estavam suadas quando foram retiradas.

Segundo testemunhas, a mulher estava fazendo compras e ao voltar para o carro, a mãe foi abordada pela conselheira. Conforme o conselho, a mãe começou uma discussão e passou a agredir a conselheira verbalmente e fisicamente.

A Polícia Militar foi acionada e levou a mulher para a delegacia. Ela deve responder por abandono de incapaz. Já as crianças foram levadas pela conselheira e entregues aos familiares.