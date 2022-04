Laylla e Adrian Grace - Reprodução Instagram

Publicado 12/04/2022 18:29 | Atualizado 12/04/2022 18:31

Salvador - As influenciadoras Laylla e Adrian Grace, que foram presas após tiroteio em um hotel de luxo no Sul da Bahia , foram liberadas na tarde desta terça-feira (12) depois de uma audiência de custódia. A audiência aconteceu no Fórum da cidade de Nazaré, a 24,4 km de Jaguaripe (BA), cidade onde ocorreu o confronto.