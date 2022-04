Laylla e Adrian Grace foram presas ao tentarem fugir de um tiroteio entre criminosos e policiais em um veículo com um quilo de cocaína - Reprodução / Instagram

Publicado 12/04/2022 12:16 | Atualizado 12/04/2022 14:18

Bahia - Um hotel de luxo no Sul da Bahia foi palco de um tiroteio com dois mortos e duas influencers presas, na tarde desta segunda-feira. De acordo com o Batalhão da PM de Santo Antônio de Jesus, os agentes foram alertados sobre homens armados na praia dos Garcez, na Pousada Paraíso Perdido, município de Jaguaripe, e foram até o local. Chegando lá, os policiais teriam sido atacados pela dupla e houve confronto.

Os policiais encontraram os homens feridos e ambos foram levados para o Gonçalves Martins em Nazaré, onde não resistiram aos ferimentos. Eles foram identificados como Agnaldo Leite da Silva Neto, de 29 anos, conhecido como Neto Talisca, e Felipe Augusto Machado, de 28, conhecido como Batoré.

As influencers, Laylla e Adrian Grace, que estavam junto com os criminosos tentaram fugir em um Fiat Toro, branco, onde foi encontrado aproximadamente um quilo de cocaína. Ambas foram apresentadas na 1ª Delegacia de Santo Antônio de Jesus, onde o caso foi registrado. Com os criminosos foram apreendidas duas pistolas, uma 9mm e outra .45, um veículo Fiat Toro branco, R$202 em espécie, dentre outros objetos.