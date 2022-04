Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei - Reprodução Instagram

Publicado 12/04/2022 14:04 | Atualizado 12/04/2022 14:09

São Paulo - O deputado estadual Arthur do Val (União-SP) convocou, em entrevista a um podcast, a militância do Movimento Brasil Livre (MBL) para defendê-lo durante sessão, realizada nesta terça-feira (12), que pode resultar na cassação de seu mandato. O parlamentar enfrenta 20 representações contra si no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) após o vazamento de aúdios com falas machistas sobre as mulheres ucranianas.

"Eu vou ser cassado amanhã. Tem (grandes possibilidades). Então vou para cima e vou falar a minha versão. Mas se for para cair, vou cair atirando. Se cortarem a minha cabeça, vai nascer três no lugar. Isso (cassação) não é sobre quem eu falei, mas sobre quem eu sou", disse ele em entrevista ao canal "Inteligência Ltda", no YouTube.



Nesta terça, a Alesp vai votar se aprova ou não o parecer do relator Delegado Olim (PP), que pede a cassação do mandato de Do Val por quebra de decoro parlamentar. Caso seja aprovado, o caso será encaminhado ao plenário da Alesp, onde precisará ser confirmado por pelo menos 94 deputados. Após a votação, em caso de aceitação pelo plenário, o deputado deve perder os direitos políticos por oito anos.

Entenda o caso

Em março deste ano, Arthur do Val e o coordenador do MBL, Renan Santos, viajaram para Eslováquia "para ajudar na luta contra a invasão russa". Durante a viagem, o parlamentar enviou áudios em um grupo de amigos no WhatsApp em que afirma que as ucranianas "são fáceis porque são pobres" e compara a fila de refugiadas da guerra à "melhor balada de São Paulo".