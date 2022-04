O total de casos confirmados desde fevereiro de 2020 subiu para 30.183.929; e o de óbitos, para 661.493 - Daniel Castelo Branco

Publicado 12/04/2022 19:10

Em boletim divulgado nesta terça-feira, 12, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) atualizou a situação da pandemia em todo o Brasil. Com a normalização dos dados enviados por São Paulo, que teve problemas técnicos ontem, o país registrou 22.724 novos casos e 166 óbitos relacionados a covid-19 nas últimas 24h.



Com isso, o total de casos confirmados desde fevereiro de 2020 subiu para 30.183.929; e o de óbitos, para 661.493.

A média móvel de óbitos fechou o dia em 20.543, a menor desde 7 de abril. A de óbitos está em 138, a menor desde 14 de janeiro.



Segundo um relatório do Comitê de Especialistas em Política de Imunização da OMS (Organização Mundial da Saúde), 20 países em todo mundo ainda não vacinaram nem 10% de sua população contra a doença.



A plataforma Our World in Data, da Universidade de Oxford, aponta que no Brasil, 84,9% da população está com o ciclo vacinal completo. O Ministério da Saúde aponta para 406.023.271 doses aplicadas entre 1ª, 2ª, única e reforços.