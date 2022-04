Damares Alves - Divulgação

Damares Alves Divulgação

Publicado 13/04/2022 17:09 | Atualizado 13/04/2022 17:11

Brasília - Damares Alves, ex-ministra do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, disse nesta quarta-feira (13) que o "inferno está se levantando" e "mandou uns capetas" para atuarem contra o governo Bolsonaro. A ex-ministra falou sobre o assunto durante um café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro, membros do governo e pastores da Assembleia de Deus.

"Mas saibam que o inferno está com muita raiva de todos nós e o inferno está se levantando. O inferno mandou uns capetas que vocês não têm ideia, tem um até careca. Não tem sido fácil, tudo se levanta contra esse governo. Tudo conspirou contra este governo. Brumadinho, óleo na praia, queimada no Pantanal, quando a gente achava que não tinha mais nada, o Congresso começa a brigar entre si. Um Judiciário se levanta contra nós, a imprensa contra nós”, afirmou.



Além de Damares e Bolsonaro, participaram do evento, que não constava na agenda oficial do presidente, o deputado federal Major Vitor Hugo (PL-GO), o ministro da Secretaria de Governo, Célio Faria, os pastores José Wellington Junior, presidente da Convenção, e Orcival Xavier, presidente da Assembleia de Deus de Brasília e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro.



Em março deste ano, Damares deixou o governo junto com oito ministros. A ex-ministra deve concorrer a um cargo nas eleições deste ano, já que mudou o seu domicílio eleitoral para o Distrito Federal e se filiou ao Republicanos.