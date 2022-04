O Palácio do Planalto confirmou o sigilo dos encontros de Jair Bolsonaro com os pastores lobistas do MEC - Sergio Lima / AFP

O Palácio do Planalto confirmou o sigilo dos encontros de Jair Bolsonaro com os pastores lobistas do MECSergio Lima / AFP

Publicado 13/04/2022 14:05

Brasília - Em meio à investigação da Polícia Federal sobre a suspeita de cobrança de propina para liberar recursos do Ministério da Educação, o Palácio do Planalto decretou sigilo sobre os encontros entre o presidente Jair Bolsonaro e os pastores lobistas do MEC, entre eles Gilmar Santos e Arilton Moura. Os religiosos foram denunciados pela cobrança na negociação com as prefeituras. A crise culminou na demissão do ministro e pastor Milton Ribeiro.

O Gabinete de Segurança Institucional (GS), em resposta ao 'O Globo', que solicitou detalhes da agenda, por meio da Lei de Acesso à Informação, comunicou que os dados o conteúdo dos encontros não poderão ser tornados públicos sob a alegação de a vida do presidente da República e de seus familiares estariam em risco.

Enquanto a oposição se movimenta para tentar emplacar a 'CPI do MEC', o Palácio do Planalto tenta frear à investigada para minimizar ainda mais o desgaste à imagem do governo. Na mira da PF, os pastores Gilmar e Arilton tinham 'passe livre' em Brasília. Além de três encontros registrados com o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto e na sede do MEC, com a benção de Milton Ribeiro, os religiosos eram 'figuras carimbadas' na Câmara dos Deputados.



Os religiosos negam terem praticado qualquer irregularidade. Gilmar e Arilton são suspeitos de intermediarem a liberação de recursos do MEC para prefeituras, cobrando propina, inclusive em ouro.