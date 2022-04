Luiza trajano - Divulgação

Luiza trajanoDivulgação

Publicado 13/04/2022 13:37 | Atualizado 13/04/2022 13:43

Uma das mulheres mais ricas do Brasil, segundo a lista da Forbes, a empresária Luiza Trajano, se viu em uma situação inusitada. Estelionatários têm usado sua foto para pedir dinheiro através do Whatsapp. Dona de uma fortuna estimada em R$ 6,6 bilhões, a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, utilizou suas redes sociais para denunciar o golpe e alertar seus contatos.

De acordo com a assessoria da empresária, o número de Luiza não foi clonado, os golpistas apenas criaram uma nova conta com sua foto. Nos comentários da publicação, diversas pessoas se divertiram com a tentativa de extorsão devido ao uso da foto da mulher mais rica do país.

"A pessoa é muito desavisada", comentou a atriz Flávia Alessandra.

"Imagine alguém recebendo um zap de LUIZA TRAJANO falando 'Oi, to sem limite e sem dinheiro aqui, pode me emprestar 200 reais pra pagar um boleto? dia 15 eu te devolvo', dizia outro comentário.

"Mulher, se estão fazendo isso com sua foto, que é a maior empresária do nosso país, imagina com a nossa", disse outro seguidor.

Apesar de parecer absurdo, os golpes deste tipo tem se tornado cada vez mais comuns. Dentre os golpes mais comuns estão a clonagem de número. Nessa modalidade, o criminoso consegue acesso aos dados de segurança do celular da vítima através de um link falso ou um telefonema.

A criação da conta falsa, como foi o caso da empresária Luiza Trajano, ocorre quando criminosos conseguem hackear listas de contatos das vítimas em aplicativos online ou por meio de dados públicos em perfis de mídias sociais.



A partir disso, eles criam uma conta de WhatsApp com um número de telefone de mesmo código de área e adicionam nome, foto de perfil e status, entram em contato com amigos da vítima e depois, pedem diinheiro aos contatos.

Em ambos os casos, o ideal é entrar em contato com o Whatsapp, bloquear o telefone e avisar aos contatos sobre o ocorrido.