Médicos encontram peso de academia de 2 quilos dentro de pacienteReprodução

Publicado 13/04/2022 14:03 | Atualizado 13/04/2022 14:12

Manaus - A história de um paciente de Manaus, no Amazonas, ganhou destaque na plataforma científica International Journal of Surgery Case Reports, na última quarta-feira (6). Na ocasião, o homem procurou uma unidade de saúde relatando estar com dores abdominais e dificuldade de evacuação. Após a realização de um raio-x, os médicos descobriram que ele tinha um peso de dois quilos dentro dele.

Os profissionais de saúde tiveram que sedar o paciente para retirar o objeto, que se encontrava entre o reto e o intestino grosso. Os médicos tentaram fazer a remoção com uma pinça cirúrgica, mas como não conseguiram, a retirada teve de ser feita por um dos cirurgiões com as mãos.

Inicialmente, o homem não relatou aos médicos o que teria acontecido. Entretanto, posteriormente ele admitiu ter introduzido o peso de academia no corpo para satisfação sexual. O fato fez com que os médicos envolvidos na resolução do caso frisassem a importância dos profissionais de saúde fazerem uma abordagem cuidadosa em situações assim, já que de acordo com eles, é frequente que o paciente não revele a origem do problema devido ao constrangimento.