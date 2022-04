Tribunal de Contas da União (TCU) - reprodução

Publicado 13/04/2022 20:52

Brasília - O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu um processo para fiscalizar a compra de 35 mil viagras e outros medicamentos para as Forças Armadas . O processo foi aberto após o deputado Elias Vaz (PSB-GO) acionar o órgão sobre a aquisição, que consta no Portal da Transparência e o relator do caso é o ministro Weder de Oliveira.

Nos processos de aquisição, o medicamento é identificado pelo nome do princípio ativo Sildenafila, composição Sal Nitrato (Viagra), nas dosagens de 25 mg e 50 mg. O maior volume, de 28.320 comprimidos, tem como destino a Marinha. Outros cinco 5 mil comprimidos foram aprovados para Exército e outros 2 mil, para Aeronáutica.



Os relatórios também mostraram que a pasta adquiriu substâncias como Minoxidil e Finasterida, os dois principais meios de combate à calvície masculina. O custo foi de R$ 2,1 mil empenhados entre 2018 e 2020.

"Precisamos entender por que o governo Bolsonaro está gastando dinheiro público para comprar Viagra e nessa quantidade tão alta. As unidades de saúde de todo o país enfrentam, com frequência, falta de medicamentos para atender pacientes com doenças crônicas, como insulina, e as Forças Armadas recebem milhares de comprimidos de Viagra. A sociedade merece uma explicação", declarou Elias Vaz.

Procurada, Ministério da Defesa alegou que o medicamento é recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento de hipertensão pulmonar arterial (HAP) e que "os processos de compras das Forças Armadas são transparentes e obedecem aos princípios constitucionais".