Felipe e Laylla administravam uma loja de roupas - Reprodução/Instagram

Publicado 14/04/2022 18:39

A influenciadora Laylla Cedraz usou seu perfil no Instagram para se despedir do namorado, Felipe Augusto Machado, morto nesta terça-feira em uma troca de tiros com a polícia da Bahia, em um hotel de luxo no sul do estado, na cidade de Jaguaripe. Na ocasião, ela e outra blogueira foram presas ao tentarem fugir do local em uma caminhonete com um quilo de cocaína. Ambas foram liberadas após o pagamento de fiança.

"Felipe estava na hora errada e no lugar errado! Ele não tinha arma, muito menos trocou tiro com a polícia. Ele foi ver o por do sol na praia e os policiais vieram atrás. Hoje eu só consigo lamentar a perda do amor da minha vida. Que era um menino bom. Não era nada disso que vocês tão pensando!"

O casal estava junto desde 2020 e segundo a influenciadora, viviam sua melhor fase, mesmo depois de alguns términos. Eles trabalhavam juntos na loja de roupas Laylla Modas, que conta com 308 mil seguidores e segue ativa no Instagram.



"Desde o dia 5 de dezembro que Felipe largou tudo pra tá comigo na nossa loja, passamos por muitas dificuldades, mas ninguém viu. Independente do passado dele, ele mudou e quem estava ao redor dele sabia. Ele amava trabalhar, estava feliz demais. Te levaram de mim, mas tu vai tá sempre comigo", despediu-se Laylla.



Felipe foi iniciado pelo Ministério Público da Bahia por porte ilegal de arma, em agosto de 2018. Ele chegou a ser preso, mas foi liberado após um pedido de habeas corpus. No dia do confronto, Laylla, Felipe, Adrian Grace e Agnaldo Leite da Silva Neto estavam na praia do Gracês, no hotel Paraíso Perdido. A polícia chegou ao local após uma denúncia, através do 190, acerca de pessoas armadas. Agentes alegam que os homens iniciaram o confronto, foram baleados e morreram no local.