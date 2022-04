Agentes contam com a polícia portuguesa na ação - Divulgação

Publicado 19/04/2022 10:49 | Atualizado 19/04/2022 11:04

Salvador - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, a Operação Descobrimento, contra uma organização criminosa especializada em tráfico internacional de drogas. Equipes cumprem 43 mandados de busca e apreensão e sete de prisão preventiva. O grupo operava em cinco estados do Brasil e em Portugal.

Agentes atuam na Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia, Pernambuco e contam com a Polícia Portuguesa nas cidades do Porto e Braga. De acordo com a PF, as investigações tiveram início em fevereiro de 2021, quando um jato executivo Dassault Falcon 900, de uma empresa portuguesa de táxi aéreo, pousou no aeroporto internacional de Salvador, na Bahia, para abastecimento. Durante uma inspeção na aeronave, foram encontrados cerca de 595 kg de cocaína escondidos na fuselagem.



A corporação conseguiu identificar a estrutura da organização criminosa que atua nos dois países a partir da apreensão da droga. Segundo a autoridade policial, o grupo é composto por fornecedores de cocaína, mecânicos de aviação e auxiliares (responsáveis pela abertura da fuselagem da aeronave para esconder o entorpecente), transportadores (responsáveis pelo voo) e doleiros (responsáveis pela movimentação financeira do grupo).



A Polícia Federal contou com a colaboração da DEA (Drug Enforcement Administration - Agência norte-americana de combate às drogas), da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária Portuguesa e do Ministério Público Federal.



Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal de Salvador/BA e pela Justiça portuguesa. A Justiça brasileira também decretou medidas patrimoniais de apreensão, sequestro de imóveis e bloqueios de valores em contas bancárias usadas pelos investigados.