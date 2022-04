Vídeo mostra manifestação de 2021 - Arte/Comprova

Vídeo mostra manifestação de 2021Arte/Comprova

Publicado 19/04/2022 21:16

Brasil - É enganosa a afirmação de um vídeo publicado nas redes sociais de que o lançamento da campanha de Bolsonaro reuniu uma multidão em Brasília. Na verdade, a campanha ainda não foi lançada, e o conteúdo divulgado diz respeito a um discurso do presidente durante manifestação em setembro de 2021.*

No dia 7 de setembro de 2021, feriado da Independência do Brasil, milhares de pessoas foram às ruas após convocação do presidente Jair Bolsonaro. O mandatário buscava apoio para protestar contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e decisões da Corte envolvendo ações do governo e de políticos aliados. As manifestações se multiplicaram pelo país, e Bolsonaro aproveitou para realizar discursos em Brasília e em São Paulo.Pela manhã, na capital federal, ele subiu em um carro de som na Praça dos Três Poderes e realizou discurso diante da multidão que o aguardava. Bolsonaro fez um discurso com ameaças ao STF , no qual acusou o ministro Alexandre de Moraes de perseguir aliados do governo federal. Na época, apoiadores de Bolsonaro foram alvo de investigações por incitação a atos violentos e ameaçadores contra a democracia.O ex-deputado Roberto Jefferson, aliado do presidente, defendeu a deposição de ministros do STF em fotos nas quais aparecia armado. Ele acabou preso no dia 13 de agosto de 2021 por determinação de Moraes no inquérito das milícias digitais. Depois de uma semana, Bolsonaro protocolou um pedido de impeachment do ministro do STF.A imagem abaixo, publicada no Twitter em 7 de setembro de 2021, mostra, do alto, a concentração de apoiadores de Bolsonaro em Brasília naquele dia. A segunda imagem, retirada do vídeo investigado, mostra a mesma cena, mas por outro ângulo. É possível ver uma área isolada em meio aos manifestantes e, alguns metros ao lado, uma bandeira verde e amarela.Outro indicativo de que as imagens do vídeo investigado não são atuais é o fato de que um evento de filiação do PL, partido de Bolsonaro, que serviu como um lançamento informal de sua pré-candidatura, em março deste ano, foi realizado não na Praça dos Três Poderes, mas sim no Centro Internacional de Convenções de Brasília, como registrado pela imprensa e pelo próprio partido de Bolsonaro