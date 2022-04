Levantamento eleitoral nunca existiu - Arte/Comprova

Publicado 20/04/2022 08:00

Brasil - Tuíte cita levantamento eleitoral do instituto Ipespe que nunca existiu; postagem ainda traz informação errada sobre o tamanho do eleitorado brasileiro e o calendário eleitoral.*

Um tuíte diz que o instituto Ipespe informou que Jair Bolsonaro (PL) terá 85 milhões de votos no 1º turno e que isso equivaleria a 70% dos votos. A postagem termina com um pedido para que apoiadores do presidente interajam comentando.Twitter e Facebook.É falso que o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) tenha divulgado pesquisa eleitoral na qual o presidente Jair Bolsonaro apareça com 70% das intenções de voto. Essa alegação está em um tuíte viral, mas o levantamento não consta no site do instituto. Toda pesquisa em ano de eleição precisa estar registrada no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde não é possível encontrar nenhum levantamento com esse resultado entre os mais recentes.O tuíte também engana ao dizer que um candidato que recebesse 85 milhões de votos teria 70% do total. Dados atualizados do TSE mostram que essa alegação está errada. 70% dos eleitores equivalem a 103 milhões de votos.Por fim, a postagem enganosamente alega que o 1º turno está previsto para ocorrer em 22 de outubro. Na verdade, a data correta é 2 de outubro. Falso , para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.O Comprova investiga os conteúdos suspeitos de maior alcance nas redes sociais. No Twitter, a postagem feita pelo perfil Ariane Patriota somou ao menos 5,4 mil interações até o dia 18 de abril.Como não há opção para entrar em contato com o perfil responsável pela publicação no Twitter, o Comprova buscou outras redes sociais da autora do post investigado. Uma mensagem foi encaminhada pelo Facebook, mas não houve retorno até a publicação desta checagem. O tuíte foi excluído depois do contato com a autora.Procuramos, no site do Ipespe , pesquisas que tivessem o mesmo resultado mostrado na postagem e em veículos de comunicação profissionais . Também consultamos a página do TSE para acessar as pesquisas eleitorais registradas , os dados mais atualizados sobre o eleitorado brasileiro e o calendário eleitoral O Comprova também buscou em reportagens jornalísticas e no site do TSE pesquisas recentes, realizadas em março e abril de 2022, que mostrassem as projeções atualizadas do cenário eleitoral.