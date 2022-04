Um pequeno machado e uma faca de caça foram encontradas com Yuri - Reprodução/PMGO

Um pequeno machado e uma faca de caça foram encontradas com YuriReprodução/PMGO

Publicado 21/04/2022 12:56

Santa Terezinha de Goiás - Um bárbaro assassinato de Maria Elizabeth Castro de Oliveira, de 60, chocou os moradores da pequena Santa Terezinha de Goiás, localizada a 289 km de Goiânia, na noite de quarta-feira, 20. A idosa foi morta com um golpe de uma machadinha enquanto rezava numa igreja católica da cidade. Yuri Ribeiro de Brito, de 25, foi preso horas depois. Extremamente frio, não não mostrou arrependimento.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito revelou que o atroz crime foi motivado pelo simples fato de a vítima ter sorrido para ele no momento que chegou à igreja em Santa Terezinha de Goiás. De acordo com o relato de testemunhas, Maria Elizabeth rezava de joelho quando recebeu o golpe com a machadinha.



No Boletim de Ocorrência, Yuri revelou que estava sentado na porta da igreja, com uma faca de caça e a machadinha. No depoimento, revelou que Maria Elizabete sorriu dele e ele decidiu a matar dentro da igreja. Yuri deixou a cena do crime. Após confessar o crime para um morador da cidade, a PM foi acionada e prendeu o suspeito no local.