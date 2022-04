Ainda não há informações sobre o que causou o desabamento - Reprodução

Publicado 21/04/2022 12:59

Vila Velha - Um prédio de três andares desabou em Vila Velha, no Espírito Santo, nesta quinta-feira. Segundo moradores o barulho do desabamento estremeceu as janelas de casas vizinhas. Uma mulher foi resgatada dos escombros e o Corpo de Bombeiros trabalha para encontrar outras vítimas. Segundo relatos, mais duas pessoas estariam soterradas.

De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, seis casas do entorno ao local do acidente foram evacuadas para a segurança dos moradores. Engenheiros da Secretaria de Desenvolvimento Urbano fazem a vistoria desses imóveis.

Cerca de 60 pessoas da Defesa Civil Municipal, Guarda Municipal e das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Obras estão no local. Ainda não foi informado o que motivou a explosão.







Uma mulher, de 36 anos, acabou de ser resgatada dos escombros. Informações sobre o resgate e estado de saúde da vítima são com os Bombeiros e com o SAMU.