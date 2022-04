Em Heliópolis, maior favela de São Paulo, Lula reforçou o pedido para o público jovem participar do processo eleitoral - Reprodução/PT

Em Heliópolis, maior favela de São Paulo, Lula reforçou o pedido para o público jovem participar do processo eleitoralReprodução/PT

Publicado 21/04/2022 18:06

São Paulo - Em evento realizado em Heliópolis, maior favela de São Paulo, nesta quinta-feira, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com grupos da juventude da comunidade. Pré-candidato ao Palácio do Planalto, o ex-presidente da República, que tem liderado as pesquisas de intenção de voto, aproveitou o espaço para incentivar a participação dos jovens, entre 16 e 18 anos, no processo eleitoral e não perdeu a oportunidade de disparar contra o principal concorrente: Jair Bolsonaro.

"Temos hoje um estimulador do ódio e da discórdia, que não prega nenhum sentimento de paz. Vive enganando muita gente boa da igreja evangélica, dizendo que ele é o bem, que ele é o representante de Deus, e que quem não está com ele ele é comunista e é o mal. (...) O Brasil nunca teve um presidente tão desqualificado moralmente", disse Lula à multidão.

João Doria (PSDB) não foi esquecido das críticas de Lula. Em busca de uma reação como nome de consenso na terceira via, o ex-governador de São Paulo teve o futuro político colocado em xeque pelo ex-presidente da República.

"Uma das maiores tristezas que eu tive nesse país era a gente ter Fernando Haddad candidato a prefeito, o Chalita (ex-deputado Gabriel Chalita), candidato a vice do Haddad. O povo paulistano votou em João Doria. Qual é o critério que induz a pessoa eleger alguém que não tem passado, nem presente e certamente não tem futuro político", disse Lula.

No evento em que cobrou maior protagonismo juvenil nas eleições de outubro, Lula esteve ao lado do ex-prefeito e pré-candidato ao governo do Estado Fernando Haddad, da presidente do partido, Gleisi Hoffmann, do vereador Eduardo Suplicy e do ex-ministro Aloizio Mercadante.

"Quem a gente conhecer que tem mais de 16 anos de idade e que não tem o título, a gente tem que falar 'não entre na do Bolsonaro", disse Lula.