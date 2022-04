Jovem foi socorrido e sobreviveu ao ferimento - Reprodução

Publicado 21/04/2022 15:35

Lívia Simões Paiva Pereira, de 20 anos, é agora ré no processo que apura o ocorrido momentos antes de um jovem ser encontrado com a barriga aberta, na praia do Ermitão, em Guarapari, em janeiro deste ano. O rapaz é namorado de Lívia e estava com parte do intestino exposto quando foi socorrido. A decisão partiu de uma denúncia do Ministério Público do Espírito Santo que foi acatada pelo Tribunal de Justiça do estado.

Na denúncia, acatada pelo juiz Edmilson Souza Santos, o MP apontou Lívia como autora da agressão, assim como o inquérito da Polícia Civil. A autoridade policial concluiu que a jovem agiu "por motivação desconhecida e impulsionada pelo uso de drogas".



Ainda segundo a polícia e o MP foram identificadas drogas sintéticas no organismo da vítima.

Apesar disso, logo após o ocorrido, o rapaz que sofreu o corte profundo alegou que teria sido atacado por um criminoso e que teve seu celular roubado assim como o de Lívia. Em um grupo de troca de mensagens, ele desmentiu as acusações à namorada.