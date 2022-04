No momento do atropelamento, a PM não havia nem sido acionada ainda - Divulgação

Publicado 24/04/2022 13:33

Paraná - Um homem que realizou um assalto a uma farmácia ficou ferido, na madrugada deste domingo, 24, após ser atropelado por um carro no bairro Hauer, em Curitiba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o assaltante havia acabado de agir contra um estabelecimento da região, mas se assustou com a passagem de uma viatura da Polícia Militar. Para se esconder, o criminoso entrou embaixo do veículo, mas não esperava a chegada do motorista naquele momento.



De acordo com informações do Metrópoles, a PM informou que o assaltante estava com R$ 208 e teve a identidade confirmada como autor do crime por meio das câmeras de segurança.



Bova, o cabo da Polícia Militar, explicou que o homem ainda tentou se desvencilhar da parte de baixo do carro, mas não conseguiu suficientemente a tempo. “Ele ficou com um corte bem grande na cabeça. Ao que parece, tentou sair após ouvir o carro ligar, mas não deu tempo”, disse.



A sorte do assaltante, segundo Bova, foi o motorista ter percebido que algo havia acontecido. “Sorte que ele não arrancou mais rápido, caso contrário seria bem pior”, concluiu Bova.



A PM não havia sido acionada na hora do atropelamento. O criminoso foi levado ao Hospital do Trabalhador e será encaminhado à Central de Flagrantes após alta.