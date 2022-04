Quatros suspeitos de integrar a quadrilha que rouba carros de luxo foram presos nesta segunda-feira - Reprodução

Publicado 25/04/2022 17:24

São Paulo - Numa operação liderada pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), a Polícia Civil prendeu na manhã desta segunda-feira, 25, quatro suspeitos de integrar a quadrilha que criou um falso estacionamento para furtar carros de luxo durante show da banda americana Maroon 5, no Estádio Allianz Parque, na Pompeia, Zona Oeste de São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, o valor dos carros levados pela quadrilha no dia 5 de abril é superior a R$ 1,5 milhão. Até o momento, apenas um automóvel foi recuperado. As investigações prosseguem com a finalidade de identificar outros autores e recuperar os demais carros roubados.

Para praticar os crimes, o grupo montou falsos estacionamentos em dois endereços diferentes. Dessa forma, furtaram dois veículos de luxo no dia em que o estádio recebia a final do Campeonato Paulista e outros seis carros de alto valor durante no dia do show.



"Uma pessoa compareceu pessoalmente e informou que tinha informações sobre os crimes. De posse desses dados, nós realizamos os trabalhos pertinentes de Polícia Judiciária, com aprofundamento e técnicas de investigação, e acesso aos sistemas policiais. Com isso, conseguimos identificar cinco indivíduos que atuaram diretamente nos dois eventos criminosos", disse o delegado titular da 3º Delegacia de Proteção à Pessoa, Rodrigo Corrêa Baptista.



Ainda de acordo com o delegado, diante da iminência desses suspeitos voltarem a cometer os mesmos delitos, os fatos foram informados ao Poder Judiciário, sendo representado pela prisão temporária dos cinco autores e de busca e apreensão para seis endereços.



"Agora, serão feitos os interrogatórios para prosseguimento das investigações a fim de verificar se há mais envolvidos e a motivação do crime, bem como para localizar os outros veículos furtados", destacou o delegado titular da Divisão de Proteção à Pessoa, Jorge Carlos Carrasco.