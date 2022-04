Glauto Tuquarre e a esposa Lícia Dutra Tuquarre - Reprodução/Instagram

Glauto Tuquarre e a esposa Lícia Dutra TuquarreReprodução/Instagram

Publicado 25/04/2022 14:09

O oncologista Glauto Tuquarre, de 49 anos, morreu durante um voo que partiu do Brasil com destino às Maldivas no neste domingo, 24. O médico estava acompanhado da esposa Lícia Dutra Tuquarre e iria passar a lua de mel com ela. O casal havia se casado no último sábado, 23, em Teresina, no Piauí. Segundo familiares, ele teria sofrido um infarto na viagem.



De acordo com informações da TV Clube, Lícia afirmou que o marido começou a passar mal e chegou a receber assistência de médicos que estavam a bordo, mas não resistiu.



O avião pousou em Doha, capital do Catar, para uma conexão que já estava prevista para o voo. Familiares e amigos do casal se mobilizam para ajudar a esposa a trazer o corpo do marido para o Brasil. Ainda não há detalhes de quando essa transferência deve acontecer.

Glauto era formado pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), especializado em oncologia. Ele tinha mestrado em câncer de intestino e era doutorando em recidiva do câncer de mama (retorno da doença após o paciente ser considerado curado). Em Teresina, o médico era sócio de uma clínica e também já lecionou em faculdades de medicina da cidade.