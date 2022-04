Bolsonaro realizou uma motociata na manhã desta segunda-feira, 25 - Reprodução

Publicado 25/04/2022 12:16 | Atualizado 25/04/2022 12:23

São Paulo - Após o final de semana de feriado de carnaval, o presidente Jair Bolsonaro (PL) começou esta segunda-feira, 25, com participação em mais uma motociata, seguido de um passeio a cavalo em Ribeirão Preto, São Paulo. Bolsonaro saiu de Brasília às 7h, chegou a motociata cerca de uma hora e meia depois e onde recebido por um grupo de apoiadores.

Alguns ministros, deputados e senadores, acompanharam o presidente durante a motociada. O mandatário participa da cerimônia de abertura da 27º Agrishow – Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação. Bolsonaro decidiu participar da motociata antes do evento ao lado de apoiadores do governo.

Segundo a agenda oficial, Bolsonaro deve voltar a Brasília ainda no início da tarde desta segunda-feira para receber o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlüt Çavusoglu, e participar da cerimônia alusiva ao Diagnóstico Precoce da Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP), que ocorrerá no Palácio do Planalto.



A ação provocou interrupção no fluxo de veículos no primeiro dia útil após o feriado. Ao chegar na Agrishow, o trânsito também foi interditado. Bolsonaro chegou na fazenda em que ocorre o evento montado em um cavalo.