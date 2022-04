Ministro da Economia, Paulo Guedes - Divulgação/Ministério da Economia

Publicado 25/04/2022 13:12 | Atualizado 25/04/2022 13:13

O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou teste positivo para covid-19. O responsável pela pasta apresenta sintomas leves, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (25) pela assessoria de imprensa da pasta. Além disso, também foi informado que Guedes tomou as três doses da vacina.

"Os compromissos presenciais desta semana foram cancelados. Com sintomas leves e tendo tomado as três doses da vacina, ministro manteve a agenda de reuniões virtuais e permanecerá em isolamento", de acordo com a nota da assessoria do ministério da Economia.

Na semana passada, Guedes esteve em Washington, na capital dos Estados Unidos, para a reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. Ele também participou de encontros do G20 - grupo das vinte maiores economias do mundo.

No encontro, o ministro da Economia afirmou acreditar que o processo de privatização da Eletrobras ocorrerá ainda neste ano. "Estou muito confiante de que vai dar certo", afirmou ele. Porém, com a mudança do Tribunal de Contas da União (TCU) da decisão final sobre a privatização, o governo precisará alterar o calendário para a conclusão da desestatização.