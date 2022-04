Suspeito de estrangular até a morte cadela do vizinho em Águas Lindas de Goiás disse que agiu em legítima defesa - Reprodução/PCGO

Suspeito de estrangular até a morte cadela do vizinho em Águas Lindas de Goiás disse que agiu em legítima defesaReprodução/PCGO

Publicado 25/04/2022 18:47 | Atualizado 25/04/2022 20:08

Distrito Federal - A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga a morte de uma cadela de estimação em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A crueldade do crime cometido no domingo, 24, chocou os moradores do município. A cachorrinha foi estrangulada até a morte após uma discussão entre vizinhos. O suposto autor do crime foi preso por maus-tratos.

De acordo com testemunhas, o dono do animal de estimação teria discutido com o vizinho identificado como Pedro Sales Mendonça, 33 anos, que, com frieza, teria arrastado a cadela para a rua e a estrangulado até a morte.



A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi aciona e efetuou a prisão do suspeito no Jardim Barragem II. Em depoimento à polícia, Pedro alegou que teria matado o animal para se defender. Ele confessou ter chutado a cadela, que bateu a cabeça na parede e morreu.