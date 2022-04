Tribunal de Contas da União (TCU) suspendeu a compra de kits de robótica para Alagoas após suspeita de irregularidades - reprodução

Publicado 25/04/2022 20:27 | Atualizado 25/04/2022 20:32

Brasília - Após uma minuciosa análise, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Walton Alencar Rodrigues decidiu, nesta segunda-feira, 25, suspender a compra de kits de robótica com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O ministro levou em consideração as graves denúncias de irregularidades no contrato.

Alencar, que é relator do caso, também decidiu pela suspensão de repasses de recursos para a mesma finalidade. A medida atente a representação do senador Alessandro Vieira (PSDB-SE). No documento, o senador especifica o pacote de compra de kits de robótica para municípios de Alagoas pela bagatela de R$ 26 milhões, com recursos oriundos de emendas parlamentares.



O FNDE tem um prazo de 15 dias para se manifestar. Na decisão, o ministro ainda pede que o órgão encaminhe ao TCU uma série de informações como, tais como, a relação dos municípios beneficiados com os recursos para a aquisição do polêmico kit educacional. Outra medida é que o FNDE autorize diligências em 29 municípios de Alagoas e dez de Pernambuco e que sejam encaminhadas ao Tribunal.