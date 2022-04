Na operação em Garopaba, a Polícia Federal apreendeu grande quantia de valores em real, dólar e em euro - Divulgação/PF

Publicado 26/04/2022 15:19 | Atualizado 26/04/2022 15:45

Florianópolis - Uma ação coordenada em parceria entre Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal deu início à 'Operação Cambio Barriga Verde', em Santa Catarina, . Desde a manhã desta segunda-feira, cerca de 100 policiais federais, membros do MPF e servidores da Receita Federal cumprem as buscas em endereços, de pessoas físicas e jurídicas, em várias cidades catarinenses, nas investigações que apuram a movimentação financeira considerada suspeita de uma casa de câmbio, com fluxo de dinheiro acima de R$ 1 bilhão.

As indicações da existência de uma organização criminosa com sede na região de Garopaba (SC) foram levantadas pelo Conselho de Controle de Atividade Financeira (Coaf). A casa de câmbio investigada, além da suspeita de movimentação incompatível com sua capacidade financeira, tem registro de recebimento de grande volume de dinheiro em espécie.

Após investigações, foi apurado que a organização se utiliza, em tese, de um complexo esquema criminoso, que conta com a criação de diversos CNPJs para dissimular a existência de filiais, utilização de laranjas para ocultar os reais beneficiários das operações fraudulentas e uso de empresas em nome de terceiros com o intuito de lavar o dinheiro e blindar o patrimônio alcançado com o esquema criminoso.

Foram identificados fortes indícios de crimes contra o sistema financeiro, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Dessa forma, uma série de mandados de busca e apreensão começaram a ser cumpridos em nas cidades de Garopaba, Florianópolis, Itajaí, São José, Criciúma, Urussanga e Caixas do Sul (RS).

Como consequência da operação, foi promovido o sequestro de veículos e imóveis de luxo ligados às pessoas investigadas, com o objetivo de impedir eventual esvaziamento do patrimônio acumulado de forma criminosa.