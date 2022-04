Ciro Gomes - Reprodução/Twitter

Ciro GomesReprodução/Twitter

Publicado 28/04/2022 20:46

São paulo - Após discutir com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em visita à Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), nesta quinta-feira (28), o pré-candidato à presidência da República Ciro Gomes (PDT-CE) divulgou nota em suas redes sociais na qual afirma que os apoiadores do presidente agiram com violência e preconceito.



"Ciro Gomes visitava a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, a Agrishow, em Ribeirão Preto, quando foi insultado e sofreu tentativas de agressão física por militantes bolsonaristas", informou a assessoria do ex-ministro no Twitter.