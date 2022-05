Funcionário de um posto de gasolina é atingido na cabeça e sai andando logo em seguida - Reprodução

Publicado 30/04/2022 19:24 | Atualizado 30/04/2022 20:28

Goiás - Imagens de uma câmeras de monitoramento flagraram o momento em que um frentista de 34 anos, que não teve a identidade divulgada, foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto e saiu andando após o ocorrido. O caso aconteceu em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, em 21 de abril. No entanto, só foi divulgado pela Polícia Civil na sexta-feira (29), um dia após a vítima, que está se recuperando, conseguir prestar depoimento.



Em um vídeo divulgado pelo G1, é possível ver o momento em que dois assaltantes chegam ao posto de combustíveis, no Setor Norte da cidade, e esperam o frentista abastecer um carro vermelho. Assim que o trabalhador termina o atendimento, um deles desce de uma moto e ameaça o rapaz.



Na imagem é possível ver o criminoso apontando a arma para a cabeça do frentista, que tenta se defender colocando a mão para cima e vai recuando, até que o homem armado dispara. Neste momento, o trabalhador se abaixa, o atirador volta para a garupa da moto e os assaltantes vão embora.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi socorrido imediatamente e passa bem. O delegado Lucas Rocha, que está responsável pela investigação, informou à TV Anhanguera que os dois homens que cometeram o crime foram embora sem conseguir levar nada e estão sendo procurados.