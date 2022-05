O instituto Inhotim recebeu o festival 'Fartura Gastronomia' entre os dias 29 de abril e 1º de maio - Divulgação / Nereu Jr

O instituto Inhotim recebeu o festival 'Fartura Gastronomia' entre os dias 29 de abril e 1º de maioDivulgação / Nereu Jr

Publicado 02/05/2022 15:22 | Atualizado 02/05/2022 16:13

fotogaleria Rio - O Instituto Inhotim reúne alta gastronomia, arte e Jardim Botânico. O maior museu contemporâneo a céu aberto do mundo recebeu o festival "Fartura Gastronomia" entre os dias 29 de abril e 1º de maio, em Brumadinho, no interior de Minas Gerais, o primeiro com a presença do público desde o início da pandemia. Com mediação de Claude Troisgros, o evento reuniu cinco embaixadores gastronômicos do Itamaraty, um de cada região do país: Morena Leite (Nordeste), Janaína Rueda (Sudeste), Manu Buffara (Sul), Saulo Jennings (Norte) e Paulo Machado (Centro-Oeste).

Além das galerias e instalações de arte contemporânea, espalhadas por 140 hectares de área verde do Jardim Botânico do Instituto Inhotim, os visitantes e convidados puderam presenciar debates sobre a internacionalização da culinária brasileira no Espaço Igrejinha. Os chefs participantes do festival também cozinharam diante dos olhos do público, que puderem provar as delícias recém-saídas da panela, em um espaço assinado pelo Senac.

Menu Fartura

Os visitantes provaram sobremesas assinadas pelos chefs participantes nos dois restaurantes do Instituto Inhotim, o Tamboril e o Oiticica. Já na cidade de Brumadinho, os restaurantes Vila da Lavanda, Massa Demais, Rancho do Peixe, Curral Casa Branca, Abóbora, Ateliê Abraão, V8 e Bistrô Mendes abriram suas cozinhas para chefs de Belo Horizonte, que também apresentaram pratos especiais no almoço e no jantar.

Mercearia Fartura

Pequenos produtores mostraram ao público a cultura e riqueza gastronômica da região. Foram oito da cidade de Brumadinho e oito produtores de outras partes de Minas Gerais. Eles colocaram à disposição do público produtos como licores, doce de leite, quitandas, queijos, temperos, pães de fermentação natural, cafés, geleias, chutneys, e entre outros.

Engana-se quem pensa que para comer bem, precisava visitar o lugar somente para o festival "Fartura Gastronomia". A chef Dailde Marinho é a responsável por todos os cafés e restaurantes que funcionam dentro do Inhotim desde a inauguração, do memorável pão de queijo mineiro do Café das Flores à farofa de alecrim e espinafre com banana, carro chefe do Restaurante Tamboril.

Além da fartura gastronômica que o lugar oferece, as pessoas que passeavam pelo Instituto Inhotim se encantavam com as belezas naturais e com as 25 galerias e 23 instalações de renomados artistas plásticos nacionais e internacionais.

Com brilho nos olhos e muito conhecimento, o guia de turismo Junio César da Silva, de 29 anos, apresenta o local como se estivesse, literalmente, em casa. O jovem cresceu na fazenda do fundador do Instituto, Bernardo Paz. Ele era filho de uma das cozinheiras do empresário e viu Inhotim nascer e crescer.

"O que mais me encanta é ver as pessoas encantadas, surpresas, como elas ficam maravilhadas com o projeto, de ver como é possível construir algo de bom. Sentar num restaurante e ouvir as pessoas falando bem do projeto, falando da comida, da Dailde, me deixa muito emocionado", disse Junio César.

Entre tantas obras, duas chamam bastante atenção dos visitantes pelo seu significado: "Abre a porta (2006)" e "Rodoviária de Brumadinho (2005)" dos artistas John Ahearn e Rigoberto Torres. Elas retratam os costumes e as tradições de comunidades próximas ao Instituto Inhotim.

Em "Abre a porta", é possível ver a representação de um cortejo religioso de matriz africana, formada por integrantes dos grupos locais de Congado e Moçambique. Já na "Rodoviária de Brumadinho", os artistas quiseram representar os artistas locais que se apresentam e as pessoas que dançam forró, tradicional ritmo brasileiro, na rodoviária da cidade. Vale destacar que todos os personagens das obras são pessoas reais, que se voluntariaram e tiveram os rostos moldados pelos artistas. Ao olhar para os painéis, os moradores de Brumadinho acabam reconhecendo-os.

A obra "Linda do Rosário", da artista plástica Adriana Varejão, inspirada nas paredes azulejadas do hotel homônimo que desabou em 2002 no Centro do Rio de Janeiro, também deixa os visitantes boquiabertos. Ela é representada por uma fratura nos azulejos brancos e permite ver vísceras, sangue e órgãos.

Em 25 de setembro de 2002, enquanto preparava uma de suas exposições, Varejão soube pelos jornais que a construção havia desabado. Dois dias depois, um casal de amantes foi encontrado morto nos escombros — um professor e uma bancária.



O filho do professor não quis que o nome do seu pai fosse divulgado "em virtude das circunstâncias que envolveram sua morte, que poderiam denegrir sua imagem". Uma matéria publicada no jornal O Dia revelou o que estava por trás desse pedido: eles estariam vivendo um romance secreto, de anos, que acabou sendo revelado por causa do desabamento do hotel. Seus corpos foram encontrados nus e abraçados sobre os restos de uma cama.

Serviço:

Rua B, 20 Fazenda Inhotim, Brumadinho, Minas Gerais

Funcionamento de terça a sexta-feira - 9h30 às 16h30 / Sábado, domingo e feriado - 9h30 às 17h30

Ingresso: R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia-entrada)

Última sexta-feira de cada mês, exceto feriados, a entrada é gratuita.