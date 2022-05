Policial sendo conduzido por agentes da PM - Reprodução

Publicado 02/05/2022 09:59

Curitiba - Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após uma discussão com um policial federal, em um posto de gasolina, no bairro Cristo Rei, em Curitiba, no Paraná. Caso aconteceu na noite deste domingo. Segundo relatos, a confusão começou por conta de uma vaga de estacionamento.

O agente teria estacionado o veículo em um local não permitido e o segurança do local chamou a atenção do policial. Segundo a Polícia Civil do Paraná, outras pessoas se envolveram na briga. Durante a confusão, o policial teria sacado a arma e atirou. Quatro pessoas foram atingidas, uma delas não resistiu e morreu na ambulância. As outras três foram encaminhadas para hospitais da região.

Um vídeo do momento da prisão, mostra o agente sendo conduzido por policiais militares e diversas pessoas alteradas no posto de gasolina. Ainda de acordo com informações da Polícia Civil, o agente estaria com sinais de embriaguez. Ele foi detido e encaminhado para uma unidade da Polícia Federal (PF).