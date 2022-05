Ambulâncias estão no local - Reprodução / Marechal News

Publicado 02/05/2022 09:17 | Atualizado 02/05/2022 10:17

Paraná - Pelo menos sete pessoas morreram e 15 ficaram feridas em um acidente com um ônibus, na manhã desta segunda-feira, na BR 467. Trecho fica na cidade de Marechal Cândido Rondon, Região Oeste do Paraná. Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária e frota municipal atuam no resgate de vítimas no local.

O ônibus era da cidade de Pato Bragado, cidade do oeste do Paraná. O município havia informado que havia oito vítimas fatais, mas corrigiu o número para sete. O veículo, um ônibus escolar, era usado para levar pacientes para tratamento médico na cidade de Cascavel. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas.