Clientes disputam cebola em mercado no DF - Reprodução

Publicado 02/05/2022 19:05

Com o aumento na inflação, brasileiros estão disputando produtos essenciais em promoção. Durante inauguração de um supermercado em Planaltina, no Distrito Federal, clientes competiram por cebolas que estavam sendo vendidas a R$ 0,99 o quilo. O Atacadão Dia a Dia também colocou frutas, legumes e verduras ao preço de R$ 0,99, na quarta-feira, 27, e no domingo, 1º.

A cebola foi o alimento que mais teve alta no preço no início deste ano. Em janeiro de 2022, o valor do legume subiu 17,09%, segundo dados nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O quilo da cebola é vendido, em média, por R$ 6,50 na Central de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF).



Para a senadora e pré-candidata a governador Leila Barros (PDT), "a briga pela cebola em preço promocional é um reflexo da economia estagnada e do mercado de trabalho precarizado, que provocam uma redução no poder de compra das famílias", disse em sua rede social.



Em nota, o Atacadão Dia a Dia se prenunciou sobre as imagens que circulam nas redes sociais e lamentou a situação, frisando que não compactua com atos violentos.



"Para a inauguração da loja de Planaltina-DF, o Dia a Dia selecionou ofertas especiais também na seção do hortifrúti, o que causou o triste ocorrido exposto nas imagens que circulam nas redes sociais. Nossa intenção é sempre oferecer qualidade, variedade e preços baixos em nossos estabelecimentos, pois faz parte da missão do grupo. Reiteramos que nenhuma ação promocional justifica a violência", disse.