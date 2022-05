Casal é preso após fingir passar mal para não pagar conta de restaurante japonês - Rodrigo.Galvao

Publicado 02/05/2022 14:05 | Atualizado 02/05/2022 14:38

Curitiba, Paraná - Um casal foi preso em Curitiba, Paraná, depois de fingir passar mal para não pagar a conta de R$ 400 de um restaurante japonês, segundo a Polícia Civil. O caso aconteceu neste sábado (30) no bairro Betel.

De acordo com as investigações, depois de jantarem no estabelecimento, os cônjuges simularam que estavam passando mal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado. No entanto, funcionários do restaurante suspeitaram de que se tratava de um golpe e chamaram a polícia.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, o homem se identificou com um nome falso. Os dois foram levados para a Central de Flagrantes da capital paranaense e autuados por estelionato.

Caso recorrente

Em abril, outro caso parecido aconteceu em Palmas, Tocantins. Um homem identificado como Ruan Pamponet Costa, de 28 anos, foi preso na Praia da Graciosa após consumir em um restaurante local e se recusar a pagar a conta de R$ 5,2 mil. Segundo as investigações, Ruan pediu frutos do mar, energéticos, cervejas, gin importado e até whisky de R$ 1,5 mil. Na sexta-feira, ele foi denunciado pelo Ministério Público do Tocantins.