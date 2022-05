Casal pegou pedras no chão para atirar no veículo - Reprodução

Publicado 02/05/2022 11:09

Contagem - Um homem e uma mulher se desentenderam com um motorista de aplicativo durante uma viagem e acabaram atropelados na madrugada desta segunda-feira. Segundo relatos do condutor do veículo, ele teria sido agredido e ameaçado pelo casal que o pressionou para dirigir mais rápido. O caso aconteceu em Minas Gerais, na cidade de Contagem, Região Metropolitana da capital Belo Horizonte.

O casal chamou o carro por aplicativo no bairro Jardim Teresópolis, em Betim, e tinha como destino o centro de Contagem. Segundo o motorista, de 27 anos, durante a viagem o homem começou a ameaçá-lo. O rapaz então disse que passou a procurar um batalhão da PM, mas o passageiro questionou a rota.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado pelo motorista de aplicativo, o homem teria o agredido com socos. Neste momento, o rapaz alegou que mandou o casal sair do carro, mas eles se recusaram. Depois, desembarcaram no bairro Vila Militar.

O homem teria retornado ao banco do passageiro e agredido novamente o motorista. Depois, o condutor retornou para pedir que não fosse avaliado negativamente no aplicativo. Em um vídeo, obtido pela TV Globo, é possível ver o momento que o carro retorna. O casal pega pedras no chão e atira contra o veículo que os acerta na calçada.

O motorista foi conduzido à central de flagrantes.