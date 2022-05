O título de eleitor é um passaporte da democracia - TSE - Divulgação

O título de eleitor é um passaporte da democracia

Publicado 02/05/2022 17:39

O prazo para regularizar a situação eleitoral, transferir ou tirar a primeira via do Título de Eleitor se encerra em dois dias, e o alto número de acessos para resolver essa situação fez com que os portais e sistemas da Justiça Eleitoral apresentassem instabilidade nesta segunda-feira.



Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as áreas técnicas responsáveis por reestabelecer as páginas e dos sistemas afetados já estão trabalhando pela resolução do problema.

A data final para a regularização da situação eleitoral está prevista na Lei das Eleições, que exige que o fechamento do cadastro eleitoral seja feito 150 dias antes de cada pleito. O primeiro turno da votação será realizado no dia 2 de outubro e o segundo, caso seja necessário, ocorrerá em 30 de outubro.

De janeiro a março deste ano, o número de jovens, entre 16 e 18 anos, que tiraram o título de eleitor chegou a 1.144.481, deixando para trás os os números alcançados no mesmo período de 2014 e 2018, anos das duas últimas eleições. Segundo o TSE, o mês de março registrou um aumento de 45% na procura pela emissão do documento.

