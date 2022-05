O Sarampo é uma doença infecciosa grave, contagiosa, que pode evoluir com complicações - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 02/05/2022 15:27 | Atualizado 02/05/2022 15:41

O Ministério da Saúde deu início a 2 ª etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e Sarampo, nesta segunda-feira (2). A campanha vai até dia 3 junho e tem como público-alvo idosos e trabalhadores da área de saúde, além de crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias). Gestantes e puérperas, povos indígenas, professores e pessoas com comorbidades também devem se vacinar.

A expectativa do Ministério da Saúde é imunizar 90% dos 76,5 milhões de brasileiros alvos da campanha nas cerca de 38 mil unidades básicas de saúde (UBS) do país. "Gastamos mais de R$ 4 bilhões com vacinas para o PNI, fora a da covid-19. O presidente Bolsonaro investiu cerca de R$ 30 bilhões em vacinas contra covid-19", disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em entrevista à Voz do Brasil no lançamento da campanha.



Crianças de seis meses a menores de 5 anos que já receberam ao menos uma dose da vacina Influenza ao longo da vida em anos anteriores, devem tomar apenas uma dose em 2022. Já para aquelas que serão vacinadas pela primeira vez, a recomendação do Ministério da Saúde é agendar a segunda dose da vacina contra gripe para 30 dias após a primeira. No caso das crianças que precisam tomar a vacina contra o sarampo, não precisam cumprir intervalo com a vacina da gripe. As duas vacinas poderão ser administradas no mesmo dia.

Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo é prevenir o surgimento de complicações causadas por essas doenças, para assim evitar novos óbitos e possível pressão sobre o sistema de saúde. Ao todo, o Governo Federal enviou mais de 80 milhões de doses do imunizante da gripe aos estados e ao Distrito Federal para que a vacinação aconteça.

Confira quais públicos serão atendidos nesta segunda etapa



2ª etapa - de 02/05 a 03/06



Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias);



Gestantes e puérperas;



Povos indígenas;



Professores;



Comorbidades;



Pessoas com deficiência permanente;



Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas;



Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;



Trabalhadores portuários;



Funcionários do sistema prisional;



Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;



População privada de liberdade.