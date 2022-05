Mulher é presa por furtar via Pix cerca de R$ 15 mil da empresa em que trabalhava - PCDF/Reprodução

Mulher é presa por furtar via Pix cerca de R$ 15 mil da empresa em que trabalhava PCDF/Reprodução

Publicado 02/05/2022 20:56

Brasília - Uma mulher, de 40 anos, que não teve a identidade divulgada, foi presa na sexta-feira (29) por furtar cerca de R$ 15 mil da empresa em que trabalhava. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a funcionária se aproveitava do contato com as finanças da companhia para realizar as transferências via Pix.

"Ao longo dos últimos cinco meses, o desfalque foi de pelo menos R$ 15 mil, realizado por meio de dezenas de movimentações bancárias. Ao ser descoberta, a mulher se desesperou e tentou negociar e restituir ao dono da empresa cerca de R$ 13,8 mil, via Pix, para evitar a prisão em flagrante", contou o delegado que investiga o caso, Laércio Carvalho. Caso seja condenada, a mulher poderá ficar presa por até oito anos.

Após a divulgação do caso, a polícia orienta os comerciantes e empresários a não se omitirem de registrar a ocorrência em caso de suspeita ou comprovação de furtos e/ou apropriações indébitas de bens e valores praticados por funcionários e terceirizados, mesmo que eles já tenham devolvido os valores e ou bens subtraídos.