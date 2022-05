Jaqueline Carletto, de 29 anos, e Denis Magalhães, de 31 anos, mortos na Zona Leste de SP - Reprodução

Publicado 03/05/2022 15:55

O corpo de uma mulher de 29 anos foi encontrado pela Polícia Militar em uma casa no bairro de Vila Bela, região do Parque São Rafael, na Zona Leste de São Paulo. Segundo a PM, a vítima é Jaqueline Carletto, de 29 anos, morta pelo noivo, Denis Magalhães, de 31.

Denis jogou água fervente dentro do ouvido da vítima enquanto ela dormia e se enforcou em seguida. Segundo informações, os corpos teriam sido encontrados pelo filho de Jaqueline, que chamou a PM.

O casal estava noivo há um mês. Segundo familiares, Jaqueline e Denis tinham uma relação conturbada há um ano, com brigas frequentes. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o caso foi registrado como feminicídio e suicídio no 49º Distrito Policial, em São Mateus.