Já são 663.759 vidas perdidas desde o início da pandemia - Nelson Almeida/AFP

Publicado 04/05/2022 18:54

O Brasil contabilizou novos 20.072 casos de covid-19 nas últimas 24h. Os números são do painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Ao todo, já são 30.502.501 testes positivos em todo o país.



No período, foram registrados 65 óbitos, totalizando 663.759 vidas perdidas desde o início da pandemia, em março de 2020.

Acre, Amapá, Espírito Santo e Piauí não atualizaram o balanço. Desta forma, o Conass considerou o reporte enviado ontem, 3, para as estatísticas do dia.



A média móvel de casos fechou o dia em 14.785, apontando para uma estabilidade no número de infecções. A de mortes está em 93.



São Paulo ainda é o estado com mais casos (5.405.572), seguido por Minas Gerais (3.359.430), Paraná (2.462.825) e Rio Grande do Sul (2.343.806).



Com relação aos óbitos, São Paulo contabiliza 168.293. Logo atrás, mas ainda distante, está o Rio de Janeiro, com 73.480, Minas Gerais, com 61.318 e o Paraná, com 43.112 registros.