País acumula 638.835 vidas perdidas para a doençaCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 05/05/2022 18:08

O Brasil registrou 137 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 663.896 mil vidas perdidas para a doença. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta quinta-feira, 05.



Nas últimas 24 horas, 21.682 novos casos positivos para o novo coronavírus (Sars-Cov-2) foram registrados no Brasil. Ao todo, 30.524.183 brasileiros já foram infectados pelo vírus.

Em relação aos casos confirmados do novo coronavírus, São Paulo lidera com mais de 5 milhões de casos. Minas Gerais, com 3 milhões, e Paraná, com 2 milhão de casos, aparecem na sequência.



Nesta terça, o país registrou média móvel de óbitos de 96. Já a média móvel de casos está em 15.038.



Acre, Rio Grande do Sul e Paraná não atualizaram o balanço. Desta forma, o Conass considerou o reporte enviado ontem, 4, para as estatísticas do dia.