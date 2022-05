Pacheco assume Presidência da República nesta sexta-feira. - Pedro Gontijo/Agência Senado

Pacheco assume Presidência da República nesta sexta-feira.Pedro Gontijo/Agência Senado

Publicado 06/05/2022 09:27 | Atualizado 06/05/2022 09:29

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, assume nesta sexta-feira (6), de forma interina, a Presidência da República. Terceiro na linha de sucessão presidencial, é a primeira vez que o senador mineiro fica à frente do Palácio do Planalto.



“Fui comunicado pela Casa Civil, também pelo GSI [Gabinete de Segurança Institucional], a respeito da viagem do senhor presidente da República à Guiana. E aí, naturalmente, nessa linha sucessória, também com viagens internacionais do vice-presidente [da República] e do presidente da Câmara, Arthur Lira, cabe ao presidente do Senado fazê-lo. E assim será feito pela presidência do Senado”, disse Pacheco.



O presidente Jair Bolsonaro tem agenda nesta sexta-feira em Georgetown, na Guiana, com previsão de retornar ao Brasil até o fim do dia. Arthur Lira, que viajou para Nova York, nos Estados Unidos, não divulgou sua agenda de compromissos.



Mourão está desde quinta-feira (5) em Montevidéu, no Uruguai, onde terá encontro com a vice-presidente do país, Beatriz Argimón, nesta sexta. O vice-presidente deve retornar no sábado (7).

Lira e Mourão viajaram para o exterior porque pretendem concorrer nas eleições de outubro. De acordo com a legislação, caso assumam a Presidência durante o período pré-eleitoral, só estarão aptos a concorrer ao cargo presidencial.



Mourão é pré-candidato a senador pelo Rio Grande do Sul, e Lira tentará a reeleição como deputado federal em Alagoas. Pacheco, que está na metade do mandato de senador, não pretende disputar as eleições.