Jornalista Gabriel Luiz - Reprodução

Publicado 06/05/2022 19:10

O reporter Gabriel Luiz, que foi brutalmente esfaqueado no mês passado em uma tentativa de latrocínio, recebeu alta do hospital de Brasília nesta sexta-feira, 6. De casa, o jornalista precisará continuar com cuidados médicos para a total recuperação.

Nas redes sociais, Gabriel postou um vídeo, onde comemorou a alta hospitalar e agradeceu a todos os envolvidos em sua recuperação.

"Eu estava torcendo tanto para que essa data viesse logo, para que minha alta chegasse logo, e finalmente ela veio, e eu estou meio sem reação ainda de tudo que está acontecendo. Foram dias difíceis, foram dias intensos, mas já passou. Por isso eu queria agradecer todos os médicos, as enfermeiras que cuidaram de mim desde o começo. Queria agradecer também as mensagens de carinho, as orações. Tudo isso toca muito no meu coração e eu fico sem palavras mesmo. Obrigado", disse o jornalista.

Gabriel comentou também alguns cuidados que terá que tomar para a recuperação total.

"Por enquanto eu vou ter que tomar alguns cuidados ainda. Por exemplo, eu tenho que continuar fazendo fisioterapia, eu tenho que cuidar do meu pâncreas, que ainda está cicatrizando e por isso eu não posso comer coisa gordurosa, por mais que eu queira. A notícia boa é que o pior já passou, não tenho mais nenhum risco, e agora é viver e me agarrar a essa nova oportunidade que a vida está me dando", completou.

Tô de alta! Que vitória! pic.twitter.com/p0fPUTL4te — Gabriel Luiz (@pseudogabs) May 6, 2022

Gabriel, que tem 28 anos, foi atacado em um estacionamento perto de sua casa na capital do Distrito Federal. O jornalista foi atingido diversas vezes e precisou ser internado. Gabriel havia deixado a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Brasília, na terça-feira, 19.